Новое видео ILLDISPOSED



"Lay Low", новое видео группы ILLDISPOSED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “In Chambers Of Sonic Disgust”, релиз которого намечен на 28 июня на Massacre Records:



Spitting Your Pain

I Walk Among The Living

Lay Low

The Ill-Disposed

Flying Free

Start Living Again

For Us

I Suffer

And Of My Hate

All Electric

Pain Suffer Me







