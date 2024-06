сегодня



Новое видео TO THE GRAVE



"Dead Wrong", новое видео группы TO THE GRAVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Everyone's A Murderer, выходящего 30 августа на Unique Leader Records:



"Set Yourself On Fire (In Public)"

"DxE Or Die"

"A Body For A Body" ft. Connor Dickson & Siantelle Johns

"Burn Your Local Butcher"

"Vegan Day Of Violence"

"Gaschamber P.T."

"Made In Aus"

"Eight Four One Six" ft. Sophie Wilcher

"Terrormilitary"

"Dead Wrong" ft. Micheal Kearney







