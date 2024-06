сегодня



Новое видео DEFILED



"To See Behind The Wall", новое видео группы DEFILED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Horror Beyond Horror, выходящего 20 сентября на Season of Mist:



"Smoke And Mirrors"

"Horror Beyond Horror"

"Syndicate"

"The Alchemy"

"Demagogue"

"The Terminal Phase"

"Trojan Horse"

"Spectrum Of Fear"

"The Crook And Flail"

"Replicator Dynamics"

"Equinox"

"The Chains"

"Psychopomp"

"To See Behind The Wall"







