Новое видео 200 STAB WOUNDS



“Gross Abuse”, новое видео группы 200 STAB WOUNDS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Manual Manic Procedures, выпущенного 28 июня на Metal Blade Records:



“Hands Of Eternity”

“Gross Abuse”

“Manual Manic Procedures”

“Release The Stench”

“Led To The Chamber / Liquified”

“Flesh From Within”

“Defiled Gestation”

“Ride The Flatline”

“Parricide”







