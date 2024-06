сегодня



Новая песня DECEASED



"Children Of The Morgue", новая песня группы DECEASED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Children Of The Morgue", выход которого запланирован на 30 августа:



"Destination: Morgue"

"Children Of The Morgue"

"Turn To Wither"

"Terrornaut"

"The Reaper Is Nesting"

"Uninvited Dirge"

"The Grave Digger"

"Eerie Wavelengths"

"Fed To Mother Earth"

"Skull With The Vacant Stare"

"Brooding Lament"

"Farewell (Taken to Forever)"







+0 -0



просмотров: 243