3 июл 2024 : Новое видео ROT COVEN



“Antimatter Halo”, новое видео группы ROT COVEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Nightmares Devour The Waking World, выходящего 15 августа на Aesthetic Death:



Phase I

“Blood Pours Out Of The Sun”

“Feast Of The Rotted Mother”

“Antimatter Halo”

“Queen Of The Void”

“Those Who Worship The Fallen”





Phase II

“Inverted Chasm”

“Psychological Contamination Zone”

“Accretion Disk Necropolis”







