Новое видео CASSIDY PARIS



Midnight Desire, новое видео Cassidy Paris, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома New Sensation:



1. Danger

2. Rnr Hearts

3. Here I Am

4. Walking On Fire

5. On The Bright Side

6. Song For The Broken Hearted

7. Searching For A Hero

8. Like I Never Loved You

9. Stand

10. Addicted

11. Midnight Desire







