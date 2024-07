сегодня



Новый альбом PEELING FLESH выйдет осенью



PEELING FLESH выпустят новую работу, получившую название The G Code, шестого сентября на Unique Leader Records:



Intro

"Shoot 2 Kill"

"Perc 3000" (feat. DJ MRD)

"Concrete Curb Enforcement" (feat.Tim Louth of Cold Hard Truth)

"Full Of Lead "

"Skin Blunt "

"Barbarianism"

"The Fuckening" (feat. Cerebral Incubation)

"The G Code" (feat. Alex Erian & Steve Marois of Despised Icon)

"Creepin’ Out The Cut" (feat. Matti Way Ex - Disgorge/Liturgy/ Abominable Putridity)

Outro







