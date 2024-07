сегодня



Новый альбом JASON CHARLES MILLER выйдет летом



JASON CHARLES MILLER сообщил о заключении контракта с лейблом One Opportunity Records, на котором 16 августа состоится релиз нового альбома Knives In The Dark.



«Это мой первый альбом, единственной целью которого было написать лучшие песни и не думать о том, к какой категории их отнесут. Не стремясь писать музыку в определенном жанре, я создал лучший — и самый выразительный — альбом в своей карьере!»







