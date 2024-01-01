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*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 46
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Jason Charles Miller

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Новый альбом JASON CHARLES MILLER выйдет летом



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JASON CHARLES MILLER сообщил о заключении контракта с лейблом One Opportunity Records, на котором 16 августа состоится релиз нового альбома Knives In The Dark.

«Это мой первый альбом, единственной целью которого было написать лучшие песни и не думать о том, к какой категории их отнесут. Не стремясь писать музыку в определенном жанре, я создал лучший — и самый выразительный — альбом в своей карьере!»

JASON CHARLES MILLER Signs With One Opportunity Records; Knives In The Dark Album Due In August




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