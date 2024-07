сегодня



Новая песня OCTOPLOID



"A Dusk Of Vex" [feat. Jón Aldará], официальное видео с текстом от группы OCTOPLOID, в состав которой входит Olli-Pekka "Oppu" Laine (Amorphis, Barren Earth, Mannhai), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Beyond The Aeons, выходящего пятого июля на Reigning Phoenix Music (RPM):



"The Dawns In Nothingness" [feat. Mikko Kotamäki] *

"Coast Of The Drowned Sailors" [feat. Tomi Koivusaari & Janitor Muurinen] *

"Human Amoral" [feat. Tomi Joutsen] *

"Shattered Wings" [feat. Petri Eskelinen] #/%

"Beyond The Aeons" #/%

"The Hallowed Flame" [feat. Mikko Kotamäki] *

"Concealed Serenity" [feat. Mikko Kotamäki] %

"A Dusk Of Vex" [feat. Jón Aldará | physical: long version; digital: edit] ^/%

"Monotony" (bonus track - physical only) [feat. Petri Eskelinen] %



* Kim Rantala (keyboards)

# Samu Leminen (additional lead guitar)

^ Ile Laaksomaa (additional lead guitar)

% Kasper Mårtenson (keybaords)







+0 -0



просмотров: 119