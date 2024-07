сегодня



Новое видео BYWATER CALL



“Everybody Knows", новое видео группы BYWATER CALL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Shepherd, выходящего девятого августа:



"Everybody Knows"

"Colours"

"Sweet Maria"

"Holler"

"For All We Know"

"Roll"

"Turn It Around"

"Now and Never"

"As If"

"Sign Of Peace"







