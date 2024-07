сегодня



Новый альбом LOSS выйдет летом



LOSS выпустят новую работу, получившую название Human Factor, 23 августа:



"Reboot"

"Segredos"

"Hold Me"

"Leaving"

"Material Delight"

"The Storm"

"Right Or Wrong"

"Deus"

"Novena"

"The Mirror"

"Human Factor"







