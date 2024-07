все новости группы







6 июл 2024 : Новое видео BLOODCROWN



сегодня



Новое видео BLOODCROWN



"Other I", новое видео группы BLOODCROWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sound Of Flesh And Bone, выходящего 26 июля на Gruesome Records:



"When Wolves"

"Sword Cut"

"Other I"

"Sound Of Flesh And Bone"

"Hypnotized In Chains"

"Momentary"

"Paralysis"

"Purge"

"Obscenity"

"Evil Pandemic"

"Fire Of Resistance"







