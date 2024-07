все новости группы







5 июл 2024 : Новое видео GELATIN SKELATIN



Новое видео GELATIN SKELATIN



"VHS", новое видео группы GELATIN SKELATIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Big Trouble, выходящего девятого августа на SRS/MVD Entertainment:



"VHS"

"80s Ladies"

"Bad Alphabet"

"Ship Of Fools"

"If You See Kay"

"Last Call For Love"

"Scream And Scream Again"

"If You Can't Do What's Right (Do What's Left)"

"That's Rock n Roll"







