EXCEL переиздают альбом



19 июля у всех поклонников EXCEL вновь появится шанс услышать пластинку 1995 года "Seeking Refuge".



Shaun Ross: «Многие люди, которые знают EXCEL, не всегда знают об этой пластинке. Она не издавалась с 95-го года, и о ней просто забыли!»



Трек-лист:



01. Unenslaved

02. Hair Like Christ

03. Plastic Cracks

04. Take Your Part Gotta Encourage

05. Drowned Out

06. United Naturally in True Youth

07. Riptide

08. Overview

09. Downpressor







