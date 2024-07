все новости группы







9 июл 2024 : Новая песня KAYAS



сегодня



Новая песня KAYAS



"Tempest", новая песня группы KAYAS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома By The Moon And The Stars, выход которого запланирован на второе августа:



"Tempest"

"Span Of Time"

"The Winter Curse"

"Deadwood"

"For A Star"

"Lightless"

"The Harvester"

"Reflections In The Water"

"Terminus"

"The Grand Magus"







+1 -0



просмотров: 169