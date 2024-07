8 июл 2024



Новая песня SPIRAL GRAVE



"Lungful Of Blood", новая песня SPIRAL GRAVE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Ill Repute:



01. Watching > From The Sky

02. Eulogy For Queen City (21502)

03. My Angel Comes Tonight

04. The Death Of Ronnie M.

05. Lungful Of Blood

06. Ill Repute

07. (Raising The) Chalice

08. To Stare Down God







