Новое видео SWAGGERMOUTH



“Turnin’ On A Dime”, новое видео группы SWAGGERMOUTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Never Shut Up, выходящего 18 сентября на Rock Avenue Records USA.







