Новое видео MOURNING NOISE



"Misery Loves Me", новое видео группы MOURNING NOISE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Screams / Dreams:



"Black Cadillac"

"Screams / Dreams"

"We Want You Dead"

"Kiss Of Death"

"Frozen Fever"

"Sin"

"Island Of Unknown"

"Empty Streets"

"The Changeling"

"Stranger Hearts"

"Embalmed With Love"

"Angel Lounge"





Bonus Tracks:

"Misery Loves Me" (Remix)

"...At The Seville" (Remix)

"Book Of The Dead"

"Green"







