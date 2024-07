все новости группы







13 июл 2024 : Новое видео SILENT THEORY



Новое видео SILENT THEORY



"Made Me This Way", новое видео группы SILENT THEORY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Tell Us How It Ends.







