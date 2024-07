сегодня



Новое видео SYNLAKROSS



“Bunnies And Bows”, новое видео группы SYNLAKROSS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Mental Parasites, выходящего третьего октября:



"Bunnies And Bows"

"Cherry On Top"

"Dickhead"

"Drama Queen"

"Freak"

"Mental Breakdown"

"Paranoid"

"Popcorn"

"Razor Blade"







+0 -0



просмотров: 137