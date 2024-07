все новости группы







Trench

?

-

-





13 июл 2024 : Новое видео TRENCH



сегодня



Новое видео TRENCH



"Dust To Bone", новое видео группы TRENCH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Between Inverted Worlds, выходящего 16 августа:



"Divided Existence"

"Between Inverted Worlds"

"New Skin Protocol"

"Path Of Pain" (Feat. Comeback Kid)

"One Cut For Every Loss"

"Dust To Bone" (Feat. City And Colour)

"Chrome Sacrament" (Feat. Wake)

"My Cold Blood" (Feat. Cult Of Luna)

"Final Odyssey"

"Blossom III"







+0 -0



просмотров: 118