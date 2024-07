сегодня



Концертный релиз SHADOW'S MIGNON



HENNING PAULY опубликовал новое видео, которое подписал так:



«Я установил таймлапс-камеру и задокументировал несколько дней своей работы в качестве обозревателя гитарного оборудования на YouTube. Давайте объединим это с так и невышедшим концертным альбомом SHADOW'S MIGNON The Minion Rises Live»:



Трек-лист:



2:24 - "Better Days"

7:45 - "Completely"

11:06 - "Invisible"

18:26 - "Love's Disease"

23:30 - "In My Arms"

28:53 - "I Gotta Tell Ya"

35:31 - "Standing Tall"

39:22 - "Hey Babe"

44:04 - "I Miss You More Than Yesterday"

50:17 - "I Want To"

53:54 - "Big Bad Gun"

58:42 - "Together"

1:04:14 - "Push The Button" (Frameshift)

1:10:13 - "Goodnight Boston"







