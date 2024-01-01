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*KISS набрали миллиард 32
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 24
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 23
[= ||| все новости группы



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Blackjacket

*
Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
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|||| сегодня

Новая песня BLACKJACKET



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"Blood Stains", новая песня группы BLACKJACKET, доступна для прослушивания ниже.

BLACKJACKET Releases Debut Single вЂњBlood StainsвЂќ




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