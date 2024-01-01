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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 24
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 18
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
[= ||| все новости группы



*

Mordkaul

*
Страна
BelgiumБельгия
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Новое видео MORDKAUL



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They Burn, новое видео MORDKAUL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Feeding The Machine", релиз которого намечен на 13/09/2024 на Massacre Records




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