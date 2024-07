сегодня



STEVE HOWE выпустит альбом осенью



STEVE HOWE выпустит новую работу, получившую название "Guitarscape", 27 сентября на HoweSound на CD, виниле, в цифровом варианте и Dolby Atmos:



01. Hail Storm (2.22)

02. Spring Board (2.45)

03. Distillations (1.48)

04. Up Stream (3.17)

05. Secret Mission (3.26)

06. Passing Thoughts (2.36)

07. Touch The Surface (3.21)

08. Spring Rhyme (2.02)

09. Equinox (3.04)

10. Seesaw (2.12)

11. Gone West (3.03)

12. Suma (1.34)

13. Spring Tide (2.41)

14. Steel Breeze (2.57)



All tracks written by Steve Howe

Produced by Steve Howe

Assembled and mixed by Curtis Schwartz







