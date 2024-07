сегодня



Музыканты GRAND MAGUS, STONEGRIFF в DREAD OGRE



Группа DREAD OGRE, в состав которой входят участники GRAND MAGUS, STONEGRIFF, заключила контракт с лейблом Metal On Metal Records и выпустит дебютную пластинку, получившую название Get Ready For The Storm, 25 июля.







