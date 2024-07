сегодня



Новое видео DEMISER



"Hell Is Full Of Fire", новое видео группы DEMISER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Slave To The Scythe, выходящего 23 августа на Blacklight Media/Metal Blade Records:



"Feast"

"Slave To The Scythe"

"Carbureted Speed"

"Phallomancer The Phallomancer"

"Interlude"

"Total Demise"

"Hell Is Full Of Fire"

"Infernal Bust"

"In Nomine Baphomet"







