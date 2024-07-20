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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 24
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 18
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
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A.M.E.N.

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Новый альбом A.M.E.N. выйдет осенью



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A.M.E.N. сообщили о заключении контракта с лейблом My Kingdom Music, на котором 22 ноября состоится релиз нового альбома Argento

A.M.E.N. Sign To My Kingdom Music; Argento Album Due In November




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20 июл 2024
Kliops144
Информативность новости просто пиздец. Какие-то ноунеймы, которых даже гугл не находит, якобы с кем-то там заключили контракт на выпуск альбома. Ни синглов, ни хоть каких-то предыдущих новостей, ваще нихуя. Только черно-белая фотка задумчивого типа с саксом и некой лярвы с бокалом и сигой на чиле. Ахуеть, интересно, спасибо, дс!

PS попробовал хотя бы зайти на страничку этого My Kingdom Music, получил крит в лицо от редиректов на спам.
20 июл 2024
ElectricRetard
Kliops144, это проверка, сможем ли мы устроить срач на 100 комментов даже под такой новостью.
20 июл 2024
EvgenBriden
Kliops144, ах это саксофон, а я думал он змея душит...

просмотров: 105

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