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Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах
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все новости группы
A.M.E.N.
?
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-
20 июл 2024
:
Новый альбом A.M.E.N. выйдет осенью
сегодня
Новый альбом A.M.E.N. выйдет осенью
A.M.E.N. сообщили о заключении контракта с лейблом My Kingdom Music, на котором 22 ноября состоится релиз нового альбома Argento
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20 июл 2024
Kliops144
Информативность новости просто пиздец. Какие-то ноунеймы, которых даже гугл не находит, якобы с кем-то там заключили контракт на выпуск альбома. Ни синглов, ни хоть каких-то предыдущих новостей, ваще нихуя. Только черно-белая фотка задумчивого типа с саксом и некой лярвы с бокалом и сигой на чиле. Ахуеть, интересно, спасибо, дс!
PS попробовал хотя бы зайти на страничку этого My Kingdom Music, получил крит в лицо от редиректов на спам.
20 июл 2024
ElectricRetard
Kliops144
,
это проверка, сможем ли мы устроить срач на 100 комментов даже под такой новостью.
20 июл 2024
EvgenBriden
Kliops144
,
ах это саксофон, а я думал он змея душит...
просмотров: 105
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
PS попробовал хотя бы зайти на страничку этого My Kingdom Music, получил крит в лицо от редиректов на спам.