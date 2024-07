сегодня



Новое видео LEGIONS OF DOOM



“All Good Things”, новое видео группы LEGIONS OF DOOM, в состав которой входят Scott Reagers (Saint Vitus) и Karl Agell (Lie Heavy, Karl Agell’s Blind, Leadfoot), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Skull 3, релиз которого намечен на 13 сентября на Tee Pee Records:



"Beyond The Shadow Of Doubt"

"All Good Things"

"Lost Soul"

"A Voice Of Reason"

"Between Darkness And Dawn"

"Insectiside"

"Heaven"

"Hallow By All Means"



All Good Things EP:



Side A

"All Good Things"



Side B

"Into The Fire" (Deep Purple cover)







