все новости группы







Dark Deeds

?

-

-





24 июл 2024 : Новая песня DARK DEEDS



сегодня



Новая песня DARK DEEDS



“Found Underneath A Cold Knife”, новая песня группы DARK DEEDS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из EP Death Keeps, выход которого запланирован на 10 августа:



“Found Underneath A Cold Knife”

“Leech”

“Apostate”

“Dogma”

“Remorse”

“King Of Pentacles”

“Death Keeps” (feat. Bind The Sacrifice)







+0 -0



просмотров: 41