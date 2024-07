сегодня



Видео с текстом от DARK HEART



DARK HEART опубликовали официальное видео с текстом на песню "Night Won't Let Me Go", которая взята из нового альбома Out Of The Shadows:



"Darkest Eyes"

"Cast To Stone"

"Edge Of Dreams"

"Degrees Of Separation"

"Wings Of The Night"

"House Of Usurer"

"Break The Chains"

"Time To Fly"

"K.O.T.D."

"Night Won't Let Me Go"







просмотров: 68