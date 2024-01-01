Next Generation, новое видео MOTHER MISERY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “From Shadow To Ghost“, выпущенного 15 декабря на Doc Gator Records:
01. No Halo 04:23
02. The Phoenix 03:55
03. What Can I Say 04:30
04. Next Generation 04:30
05. Don’t Be The Broken 04:12
06. We Live, We Die 04:51
07. Reveal Them 04:04
08. Saint Sinner 03:47
09. Someone Else 04:44
10. Into The Unknown 06:21
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