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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
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Mother Misery

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|||| сегодня

Новое видео MOTHER MISERY



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Next Generation, новое видео MOTHER MISERY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “From Shadow To Ghost“, выпущенного 15 декабря на Doc Gator Records:

01. No Halo 04:23
02. The Phoenix 03:55
03. What Can I Say 04:30
04. Next Generation 04:30
05. Don’t Be The Broken 04:12
06. We Live, We Die 04:51
07. Reveal Them 04:04
08. Saint Sinner 03:47
09. Someone Else 04:44
10. Into The Unknown 06:21




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