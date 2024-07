сегодня



Новое видео MOTHER MISERY



Next Generation, новое видео MOTHER MISERY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “From Shadow To Ghost“, выпущенного 15 декабря на Doc Gator Records:



01. No Halo 04:23

02. The Phoenix 03:55

03. What Can I Say 04:30

04. Next Generation 04:30

05. Don’t Be The Broken 04:12

06. We Live, We Die 04:51

07. Reveal Them 04:04

08. Saint Sinner 03:47

09. Someone Else 04:44

10. Into The Unknown 06:21 https://mothermisery.com/







