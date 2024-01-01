Бывший вокалист CACTUS и гитарист TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA в KUNES CLARK BAND
“Step Up Step Aside”, новая песня группы KUNES CLARK BAND, в состав которой входят Jimmy Kunes (Cactus, Savoy Brown, Humble Pie) и Angus Clark (Cher, Joe Lynn Turner, Trans-Siberian Orchestra), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Kunes Clark Band, выход которого запланирован на тридцатое августа:
"Step Up Step Aside"
"For My Life"
"Cross To Bear"
"Release Yourself"
"Dead Of The Night"
"Let It Begin"
"Drift"
"Free And Homeward Bound"
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