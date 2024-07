сегодня



Бывший вокалист CACTUS и гитарист TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA в KUNES CLARK BAND



“Step Up Step Aside”, новая песня группы KUNES CLARK BAND, в состав которой входят Jimmy Kunes (Cactus, Savoy Brown, Humble Pie) и Angus Clark (Cher, Joe Lynn Turner, Trans-Siberian Orchestra), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Kunes Clark Band, выход которого запланирован на тридцатое августа:



"Step Up Step Aside"

"For My Life"

"Cross To Bear"

"Release Yourself"

"Dead Of The Night"

"Let It Begin"

"Drift"

"Free And Homeward Bound"







+0 -0



просмотров: 100