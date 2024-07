сегодня



Новое видео INFRARED



"Demon’s Blood", новое видео группы INFRARED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Manifestation, выходящего шестого сентября:



“Cataclysm”

“Temple Of Sin”

“Nikko”

“Demon’s Blood”

“Pressure Syndrome”

“The Manifest”

“Manifest Nation”

“Concuss”

“Reforma”

“My Dreams Are Real”

“Parasite Patrol”

“Then The Earth Goes Black”







