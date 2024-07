все новости группы







28 июл 2024 : Новая песня AVMAKT



28 июл 2024



Новая песня AVMAKT



“Poison Reveal”, новая песня группы AVMAKT, в состав которой входят Kristian Valbo и Christoffer Bråthen, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Satanic Inversion of...., выход которого запланирован на 30 августа:



“Ordinance”

“Poison Reveal”

“Sharpening Blades Of Cynicism”

“Towing Oblivion”

“Charred”

“Doubt And The Void”







