Shadows, новое видео DELIVER THE GALAXY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Bury Your Gods", релиз которого намечен на 30/08/2024 на Massacre Records https://www.deliverthegalaxy.com/







