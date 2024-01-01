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*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 52
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 40
*GOJIRA разогрела квиров 37
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 28
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 27
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Oranssi Pazuzu

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31 июл 2024 : 		 Новое видео ORANSSI PAZUZU

24 май 2024 : 		 Новое видео ORANSSI PAZUZU

15 май 2020 : 		 ORANSSI PAZUZU в прямом эфире

25 мар 2020 : 		 Новое видео ORANSSI PAZUZU

20 мар 2020 : 		 Новая песня ORANSSI PAZUZU

9 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома ORANSSI PAZUZU

20 окт 2019 : 		 ORANSSI PAZUZU на Nuclear Blast Records

22 дек 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ORANSSI PAZUZU

3 авг 2013 : 		 Новый альбом ORANSSI PAZUZU выйдет в октябре

19 окт 2011 : 		 Новый альбом ORANSSI PAZUZU доступен для прослушивания

10 ноя 2010 : 		 Новости о сплит-альбоме от CANDY CANE и ORANSSI PAZUZU

17 апр 2009 : 		 Дебютный альбом ORANSSI PAZUZU доступен для прослушивания
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|||| сегодня

Новое видео ORANSSI PAZUZU



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Valotus, новое видео ORANSSI PAZUZU, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Muuntautuja’, выход которого намечен на 11 октября.




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