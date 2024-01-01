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Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже
52
Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом
40
GOJIRA разогрела квиров
37
Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш...
28
BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH
27
все новости группы
Oranssi Pazuzu
Финляндия
Psychedelic Rock
Black Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/oranssipazuzu
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Oranssi-pazuzu/58437793552
31 июл 2024
:
Новое видео ORANSSI PAZUZU
24 май 2024
:
Новое видео ORANSSI PAZUZU
15 май 2020
:
ORANSSI PAZUZU в прямом эфире
25 мар 2020
:
Новое видео ORANSSI PAZUZU
20 мар 2020
:
Новая песня ORANSSI PAZUZU
9 фев 2020
:
Трейлер нового альбома ORANSSI PAZUZU
20 окт 2019
:
ORANSSI PAZUZU на Nuclear Blast Records
22 дек 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома ORANSSI PAZUZU
3 авг 2013
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Новый альбом ORANSSI PAZUZU выйдет в октябре
19 окт 2011
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Новый альбом ORANSSI PAZUZU доступен для прослушивания
10 ноя 2010
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Новости о сплит-альбоме от CANDY CANE и ORANSSI PAZUZU
17 апр 2009
:
Дебютный альбом ORANSSI PAZUZU доступен для прослушивания
сегодня
Новое видео ORANSSI PAZUZU
Valotus, новое видео ORANSSI PAZUZU, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Muuntautuja’, выход которого намечен на 11 октября.
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Конкурсы
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Сообщений нет