сегодня



Новое видео NIGHTWRAITH



"Whispers Of Dragonflies", новое видео группы NIGHTWRAITH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Divergence, выходящего 13 сентября:



“Fruitless”

“Perpetual Night” feat. Cole Rudy

“One Flower” feat. Andreas Wild

“Whispers Of Dragonflies” feat. Kelly Schilling

“Invocation” feat. Joey Truscelli

“Fallen Kings And Queens” feat. Dan Phelps & Chuck French

“Nothing Left To Lose”

“Divergence” feat. Jeremy Portz & Xander Galvin-Soto

“Us And Them” (Pink Floyd cover)







просмотров: 118