сегодня



Новая песня GROZA



“Daffodils” feat. JJ & MS // Karg & Harakiri For The Sky, новая песня группы GROZA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Nadir, выходящего 20 сентября на AOP Records:



“Soul: Inert”

“Asbest”

“Dysthymian Dreams”

“Equal. Silent. Cold.”

“Deluge”

“Daffodils” feat. JJ & MS // Karg & Harakiri For The Sky







+0 -0



( 1 ) просмотров: 234