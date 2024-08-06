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Умер бывший вокалист TEXTURES



Мы с глубоким прискорбием сообщаем о кончине нашего друга и бывшего участника группы TEXTURES Питера Верпаалена. Питер был вокалистом на нашем дебютном альбоме Polars (2003), и он сыграл важную роль на ранних этапах становления группы. Питер предоставил текст нашей первой песни, "Swandive", и эта песня, а также его вклад в наш дебютный альбом заложили основу для дальнейшего пути группы. Мы вечно будем благодарны ему за его влияние, как музыкальное, так и личное.



Даже после ухода из TEXTURES Питер оставался ключевой фигурой на голландской метал-сцене, и его потеря будет глубоко ощутима и здесь. У него осталась любящая жена Рашель и двое детей. Наши мысли с ними в это невероятно трудное время. Richard Rietdijk, Stef Broks и все члены нынешней и старой команды TEXTURES. http://www.texturesband.com





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