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Textures

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6 авг 2024 : 		 Умер бывший вокалист TEXTURES

27 янв 2021 : 		 Стрим от TEXTURES

31 дек 2020 : 		 Концертное видео TEXTURES

18 май 2017 : 		 TEXTURES объявили о распаде

31 янв 2016 : 		 Новое видео TEXTURES

12 янв 2016 : 		 Новое видео TEXTURES

15 дек 2015 : 		 Новое видео TEXTURES

14 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от TEXTURES

21 окт 2015 : 		 TEXTURES выпустят сразу два альбома

21 май 2015 : 		 TEXTURES в студии

23 апр 2014 : 		 TEXTURES отметят юбилей дебюта

20 мар 2013 : 		 TEXTURES нашли нового гитариста

14 янв 2013 : 		 TEXTURES расстались с гитаристом

10 фев 2012 : 		 Видео из тура TEXTURES

30 сен 2011 : 		 TEXTURES выпустят линейку одежды

15 сен 2011 : 		 Новое видео TEXTURES

3 сен 2011 : 		 Превью нового альбома TEXTURES

24 авг 2011 : 		 Кроссовки от TEXTURES

21 авг 2011 : 		 Новая песня TEXTURES

14 авг 2011 : 		 Семпл нового трека TEXTURES

4 авг 2011 : 		 Новая песня TEXTURES

14 июл 2011 : 		 Детали нового альбома TEXTURES

27 янв 2011 : 		 TEXTURES начинают запись нового альбома

26 мар 2010 : 		 TEXTURES представили нового вокалиста

21 янв 2010 : 		 Из TEXTURES ушёл вокалист

17 дек 2009 : 		 TEXTURES выпустят сборник "Extracts 2004-2009" в Индии
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Умер бывший вокалист TEXTURES



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Мы с глубоким прискорбием сообщаем о кончине нашего друга и бывшего участника группы TEXTURES Питера Верпаалена. Питер был вокалистом на нашем дебютном альбоме Polars (2003), и он сыграл важную роль на ранних этапах становления группы. Питер предоставил текст нашей первой песни, "Swandive", и эта песня, а также его вклад в наш дебютный альбом заложили основу для дальнейшего пути группы. Мы вечно будем благодарны ему за его влияние, как музыкальное, так и личное.

Даже после ухода из TEXTURES Питер оставался ключевой фигурой на голландской метал-сцене, и его потеря будет глубоко ощутима и здесь. У него осталась любящая жена Рашель и двое детей. Наши мысли с ними в это невероятно трудное время. Richard Rietdijk, Stef Broks и все члены нынешней и старой команды TEXTURES.



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6 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
только первый альбом и слушал, хороший, жаль мужика

просмотров: 21

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