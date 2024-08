сегодня



Новое видео TRIP TO THE MORGUE



"Digging Your Grave" (Feat. Mitch Harris of Napalm Death), новое видео группы TRIP TO THE MORGUE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Toe Tagged & Body Bagged, выходящего 13 сентября:



"Disorder"

"Toe Tagged & Body Bagged"

"Digging Your Grave" (Feat. Mitch Harris of Napalm Death)

"Aluminum Bat"

"Nuclear Holocaust"

"Broken Glass"

"Tribal Lust"

"F*ckin Die"







