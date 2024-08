6 авг 2024



Новое видео ANCIENT ENTITIES



"Empire In Ashes", новое видео группы ANCIENT ENTITIES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Echoes Of Annihilation, выход которого запланирован на 21 июня:



"Cenote Sagrado"

"Empire In Ashes"

"Creatures From The Sand"

"Blood Upon Stone"

"Ritual Autopsy"

"Hidden"

"Pierced By Obsidian"

"Wall Of War"

"Damnatio Ad Flammas"







+0 -0



просмотров: 97