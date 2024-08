сегодня



Бывший вокалист EVERY TIME I DIE в MANY EYES



Группа MANY EYES, в состав которой входит бывший вокалист EVERY TIME I DIE Keith Buckley, выпустит дебютную работу, получившую название "The Light Age", шестого сентября на Perseverance Media Group. Первый сингл с этого диска, "Harbinger", доступен ниже:



01. Revelation

02. Future Proof

03. Mystic Cord

04. Third

05. Harbinger

06. Speechless

07. Servant

08. Amateurs

09. Enough

10. The Rainbow







