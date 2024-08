сегодня



Новое видео INSIDE THE TROJAN HORSE



"Burn", новое видео группы INSIDE THE TROJAN HORSE, в состав которой входят Joe Grah, Charles Lee Salvaggio (Gemini Syndrome guitarist and Filter/Theory Of A Deadman bassist) и Pat Gerasia (Red Sun Rising/The Violent. drums). доступно для просмотра ниже.







