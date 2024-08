сегодня



Участники INTER ARMA, ARTIFICIAL BRAIN & PSYCROPTIC в DREAMLESS VEIL



"A Generation of Eyes", новая песня группы DREAMLESS VEIL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Every Limb Of The Flood, выход которого запланирован на 20 сентября на Relapse:



"Dim Golden Rave"

"A Generation Of Eyes"

"Saturnism"

"The Stirring Of Flies"

"Cyanide Mine"

"Every Limb Of The Flood"

"Glossolalia"

"Dreamless"



Состав:



Dan Gargiulo - Guitars, Bass, Synth and Vocals

Dave Haley - Drums

Mike Paparo - Vocals







