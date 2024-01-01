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Лидер ICED EARTH посидит до осени
76
Новая песня OPETH
42
Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело...
40
MACHINE HEAD выпускают пиво
37
Лучшее с Wacken Open Air 2024
34
AEROSMITH завязывают с концертами
31
MASTODON выпускают кофе
23
Басист NICKELBACK о волне хейта в адрес коллектива
22
TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!»
14
Вокалистка EPICA обещает эпические эпики
14
Фраза, имя группы
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Wave
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по
Лидер ICED EARTH посидит до осени
76
Новая песня OPETH
42
Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело...
40
MACHINE HEAD выпускают пиво
37
Лучшее с Wacken Open Air 2024
34
все новости группы
Polar
Великобритания
Hard Core
-
Facebook:
https://www.facebook.com/thispolarnoise
9 авг 2024
:
Новое видео POLAR
17 дек 2022
:
Новое видео POLAR
21 июл 2022
:
Новое видео POLAR
16 июн 2022
:
Новое видео POLAR
4 май 2016
:
Новый альбом POLAR доступен для прослушивания
31 янв 2014
:
Новый альбом POLAR выйдет в феврале
7 апр 2012
:
Новое видео POLAR
сегодня
Новое видео POLAR
Unkillable, новое видео POLAR, доступно для просмотра ниже.
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Сообщений нет