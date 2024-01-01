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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 76
*Новая песня OPETH 42
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*MACHINE HEAD выпускают пиво 37
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 34
[= ||| все новости группы



*

Polar

*
Страна
United KingdomВеликобритания
| - |

|||| сегодня

Новое видео POLAR



zoom
Unkillable, новое видео POLAR, доступно для просмотра ниже.




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