Новое видео BLACK SMOKE TRIGGER



"Never Dies", новое видео группы BLACK SMOKE TRIGGER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Horizons, выпущенного второго августа:



"Phantom Pain"

"K.M.T.L"

"The Way Down"

"Perfect Torture"

"Proof Of Life"

"Learn To Crawl"

"Set Me On Fire"

"Psycho"

"One More Chance (Don't Let It Slip Away)"

"Never Dies"

"Sun Cries Red"

"Promise"







