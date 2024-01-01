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*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*BURTON C. BELL представил новое видео 21
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 19
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Ninth Circle

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13 авг 2024 : 		 NINTH CIRCLE переиздают альбомы

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25 янв 2014 : 		 Новое видео NINTH CIRCLE

27 дек 2013 : 		 NINTH CIRCLE на Pure Rock Records / Pure Steel Records
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|||| 13 авг 2024

NINTH CIRCLE переиздают альбомы



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NINTH CIRCLE сообщили о выпуске цифровых версий альбомов Legions Of The Brave и Echo Black.

Frank Forray: «Мы с гордостью объявляем, что два самых известных и продаваемых альбома, Legions Of The Brave и Echo Black, вернулись домой под нашим собственным лейблом Ninthcircleworld Records.

Последние 10 лет у нас были фантастические отношения с немецким лейблом Pure Steel Records. Они проделали огромную работу по продвижению наших записей и группы по всему миру. Теперь, когда срок нашего соглашения истек, мы рады вернуть эти две пластинки домой, на наш собственный лейбл Ninthcircleworld Records. Теперь они стали нашим домом наряду с дебютным альбомом Ninth Circle с одноименным названием и пластинкой, которая принесла нам мировую известность, — The Power Of One 2009 года.

"Legions Of The Brave" и "Echo Black" теперь доступны на ваших любимых стриминговых и цифровых платформах. Я призываю наших фанатов по всему миру искать эти записи, ведь они снова стали доступны для вас, где бы вы ни были и куда бы вы ни отправились!

В прошлом поклонники говорили нам, что открыли нас благодаря цифровым платформам. Это необходимый инструмент, особенно сейчас. Я сам открывал для себя новую музыку таким образом, и мы с нетерпением ждем увеличения нашей фан-базы с каждым нашим релизом!

В качестве дополнительного бонуса, теперь вы можете насладиться кавером на песню Riot "Warrior", поскольку ранее он не был доступен в цифровом виде. Это будет приятно для поклонников как Ninth Circle, так и Riot, поскольку мы смогли сотрудничать с гитаристом Mike Flyntz и вокалистом Todd Michael Hall, они оба внесли свой вклад в запись песни.

Dennis имел удовольствие петь дуэтом с Todd и исполнять дуэльные гитарные соло с Mike. И Todd, и Mike великодушно уделили свое время для участия в записи, и я считаю, что песня Warrior получилась великолепной и должна понравиться поклонникам!

Возможность переиздать эти две пластинки в цифровом виде на нашем лейбле — это возможность дать фанатам то, что они хотят: возможность услышать музыку Ninth Circle на их любимых потоковых и цифровых сервисах! И, надеюсь, в скором времени мы добавим новую пластинку, чтобы поклонники могли насладиться ею!»

NINTH CIRCLE Announces Rerelease Of Two Albums




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