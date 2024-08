GEORGE LYNCH в CASANDRA'S CROSSING

сегодня



"Stranger", новая песня группы CASSANDRA'S CROSSING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Garden Of Earthly Delights", выход которого запланирован на 25 октября на Frontiers Music Srl:



01. Stranger

02. Impatient

03. Closer To Heaven

04. Ring Me Around

05. Devastatiing Times

06. Waltzing Nites

07. Just Business

08. Mind Eraser

09. Run For Your Life

10. Wicked Woman

11. Kneel Before You







