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*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 40
*MASTODON выпускают кофе 28
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 25
*BURTON C. BELL представил новое видео 21
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Cassandra's Crossing

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|||| сегодня

GEORGE LYNCH в CASANDRA'S CROSSING



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"Stranger", новая песня группы CASSANDRA'S CROSSING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Garden Of Earthly Delights", выход которого запланирован на 25 октября на Frontiers Music Srl:

01. Stranger
02. Impatient
03. Closer To Heaven
04. Ring Me Around
05. Devastatiing Times
06. Waltzing Nites
07. Just Business
08. Mind Eraser
09. Run For Your Life
10. Wicked Woman
11. Kneel Before You




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