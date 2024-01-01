GEORGE LYNCH в CASANDRA'S CROSSING

"Stranger", новая песня группы CASSANDRA'S CROSSING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Garden Of Earthly Delights", выход которого запланирован на 25 октября на Frontiers Music Srl:
01. Stranger
02. Impatient
03. Closer To Heaven
04. Ring Me Around
05. Devastatiing Times
06. Waltzing Nites
07. Just Business
08. Mind Eraser
09. Run For Your Life
10. Wicked Woman
11. Kneel Before You
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